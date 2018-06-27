Украинская омбудсмен написала письма в Кремль из-за несоблюдения предоставленных Путиным гарантий Денисова просит пустить ее к украинским политзаключенным Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала письма руководителя администрации президента РФ Антона Вайна и представителя Кремля Дмитрия Пескова с просьбой предоставить допуск к удерживаемым в России украинским политическим заключенным. Людмила Денисова. Фото: telegraf.com.ua "Вынуждена констатировать, что гарантии, предоставленные мне Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, как Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины, на данный момент не реализовано. Поэтому обратилась с официальным письмом к Руководителя Администрации Президента РФ Антону Вайну с просьбой обеспечить реализацию предоставленных мне Президентом РФ гарантий" , - заявила Денисова. Фото: facebook.com/denisovaombudsman Фото: facebook.com/denisovaombudsman Фото: facebook.com/denisovaombudsman Украинский омбудсмен призвал Кремль выполнять договоренности между украинским и российским президентами. В письме Дмитрию Пескову Денисова отметила, что переговоры с уполномоченным РФ Татьяной Москальковой никаких результатов не дали. Денисова попросила Пескова проинформировать президента РФ, что ее не пускают к украинцам в российских тюрьмах. Фото: facebook.com/denisovaombudsman Фото: facebook.com/denisovaombudsman Фото: facebook.com/denisovaombudsman Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию 13 июня, чтобы посетить украинских политзаключенных. С тех пор она не смогла встретиться ни с одним заключенным украинцем . Омбудсмен РФ не планирует писать за Сенцова прошение о помиловании

Денисова до сих пор не смогла посетить ни одного украинского политзаключенного в России

Переговоры с Россией? Нет, у нас к ним требования, - Гройсман о политзаключенных Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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