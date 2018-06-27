|Мобильный оператор не может восстановить оборудование на Донбассе из-за обстрелов
|27.06.2018 22:08
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Мобильный оператор "Водафон Украина" не может восстановить оборудование для полноценной работы связи из-за отсутствия гарантий безопасности. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает
"Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО работники компании "Водафон Украина" до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе", - написала пресс-секретарь.
Также, по ее словам, сегодня в подгруппе по социально-экономическим вопросам особое внимание уделено работе Донецкой фильтровальной станции.
Напомним, в Минске договорились о режиме тишины на Донбассе с 1 июля.
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