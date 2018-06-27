Чтобы стать лидером, надо не только иметь личные качества, но и возможность их реализовать.

Об этом рассказал журналист и публицист Олекса Пидлуцкий,передает со ссылкой на .

"В 1991-м украинским лидером был Вячеслав Черновол. В то время президентом Чехословакии выбрали драматурга Вацлава Гавела. Он прекрасно осуществил переход от постсоциалистической системы к нормальному государству. Мне кажется, из Черновола был бы не хуже президент. Но этот шанс не был реализован. Гавела чехи выбрали, а украинцы Черновола - нет. А проголосовали за хитрого лиса Леонида Кравчука. Чтобы стать лидером, мало харизмы, интеллекта, жертвенности. Надо, чтобы человек был еще и востребована в обществе. Чтобы возник руководитель национального масштаба, как Джордж Вашингтон (первый президент Соединенных Штатов Америки в 1789-1797 годах. - Gazeta.ua), Уинстон Черчилль (британский премьер-министр в годы Второй мировой войны. - Gazeta.ua), Отто фон Бисмарк (канцлер Германской империи в 1873 - 1890 годах. - Gazeta.ua), нужны два обстоятельства: человек такого масштаба и поддержка граждан", - считает он.

По мнению журналиста, настоящий руководитель должен иметь системное мышление.

"Умение сформулировать задачу, выделить самое важное, сосредоточить здесь основные усилия, работать последовательно. Все вопросы решить невозможно. Возьмем экономику. Какие отрасли у нас будут ведущими? Как Украина получит свое место в мировом разделении труда? Никто этого не знает.

Южная Корея сейчас - развитая страна. 60 лет назад там вообще не было промышленности. Государство было до основания разрушено войной. Корейцы имели пять приоритетных программ. А у нас стратегия отсутствует. Мир меняется быстро, возникают новые ниши. Какую можно занять? Что будет с Украиной через пять лет?

Сейчас, как к будущему потенциальному президенту, присматриваюсь к Анатолию (министр обороны в 2005-2007 годах. - Gazeta.ua). Немного в возрасте, но производит чувство честного человека. Еще интересуюсь Святославом Вакарчуком", - рассказал публицист.

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