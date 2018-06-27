"ГОРДОН" представляет обзор главных событий среды, 27 июня. Главные события 27 июня Фото: EPA Трехсторонняя контактная группа 27 июня договорилась о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 1 июля. Решение связано с периодом сбора урожая.Президент России Владимир Путин и помощник президента США Джон Болтон на встрече договорились о месте и дате переговоров российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.Польский Сейм 27 июня принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. Они отменяют уголовную ответственность за обвинения поляков в преступлениях нацистов во время Второй мировой войны. При этом статью закона, касающуюся украинских националистов, менять не стали.Мужчина в военной форме (он не представился) заявил 26 июня в Киеве в ходе конференции ОБСЕ, посвященной проблеме свободы слова в Украине, что перевозил на своем автомобиле "один из тех предметов", из-за которых украинского режиссера Олега Сенцова в России обвинили в терроризме. Издание "Страна" утверждает, что этот человек зарегистрирован в Facebook как Ivan Sirko.Минфин одобрил стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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