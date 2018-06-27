"ГОРДОН" представляет обзор главных событий среды, 27 июня. Главные
события 27 июня Фото: EPA Трехсторонняя контактная группа 27 июня
договорилась о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 1 июля.
Решение связано с периодом сбора урожая.Президент России Владимир
Путин и помощник президента США Джон Болтон на встрече договорились
о месте и дате переговоров российского лидера с американским
президентом Дональдом Трампом.Польский Сейм 27 июня принял поправки
к закону об Институте национальной памяти Польши. Они отменяют
уголовную ответственность за обвинения поляков в преступлениях
нацистов во время Второй мировой войны. При этом статью закона,
касающуюся украинских националистов, менять не стали.Мужчина в
военной форме (он не представился) заявил 26 июня в Киеве в
ходе конференции ОБСЕ, посвященной проблеме свободы слова в
Украине, что перевозил на своем автомобиле "один из тех
предметов", из-за которых украинского режиссера Олега Сенцова
в России обвинили в терроризме. Издание "Страна" утверждает, что
этот человек зарегистрирован в Facebook как Ivan
Sirko.Минфин одобрил стра
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