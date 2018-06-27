между госпитализированных 23 ребенка

По информации Госпродпотребслужбы в Винницкой области, по состоянию на 27 июня в инфекционном отделении Бершадской окружной больницы интенсивного лечения и в Чечельницкой больнице планового лечения находятся 62 человека, между которых 23 ребенка с признаками острой кишечной инфекции.

Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз "Острый гастроэнтероколит". Течение заболевания у всех больных средней степени тяжести.

24-25 июня в инфекционное отделение Бершадской окружной больницы интенсивного лечения с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 23 человека, 9 из которых - дети до 15 лет. При госпитализации больные жаловались на общую слабость, боль в животе, рвоту, понос, повышение температуры тела.

В ходе расследования было установлено, что все госпитализированные 23 июня праздновали выпускные вечера в селе Бондуровка (сельский дом культуры) и в селе Стратиевка (школьная столовая). Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывали и готовили в кафе "Вербка" села Вербка Чечельницкого района, их доставляли к местам проведения мероприятий без холодильного оборудования. Работники кафе допускались к работе без пройденного медицинского осмотра в полном объеме. Исследования же питьевой воды, на которой готовились блюда, отсутствуют.

Поставка продукции в кафе осуществляется с продуктовой базы Де-люкс города Бершадь и частично с рынков с. Чечельник и города Бершадь (домашние колбасы, копченое мясо, овощи и фрукты).

25 июня после подворных обходов дополнительно обнаружили и госпитализировали еще 31 человека, из них 14 детей до 17 лет.

Всего в праздновании выпускных вечеров в Чечельницком районе в селе Бондуровка участвовали 68 человек и в селе Стратиевка - 85 человек.

"К административной ответственности привлекли владелицу кафе и директора Стратиевского УВК. О дальнейшем ходе и результатах лабораторных исследований будет проинформировано дополнительно" , - отмечают в Госпродпотребслужбы.