Мужчину с раненной рукой и женщину с травмированной осколком спиной доставили в больницу, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вооруженный конфликт на Донбассе начался в апреле 2014 года Фото: ЕРА "Мужчину 1951 года рождения и женщину 1958 года рождения доставили в больницу", – рассказали в пресс-службе.Правоохранители отметили, что боевики открыли минометный огонь по населенному пункту около 16.00."Потерпевшие находились в это время во дворе дома по улице Каспийской. У мужчины – ранение руки, у женщины осколком травмирована спина. В доме напротив поврежден забор", – добавили в полиции.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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