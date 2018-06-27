|ОЗХО получила право называть виновных в химических атаках
|27.06.2018 22:20
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Лондон заявил, что организация немедленно начнет идентифицировать ответственных за атаки в СирииОрганизация по запрещению химического оружия (ОЗХО) будет называть имена исполнителей химических атак. За это проголосовали две трети государств-членов организации в среду, 27 июня, во время специального заседания в Гааге.
Фото: dpa-international.com
До сих пор ОЗХО занималась только расследованием случаев использования химического оружия, но не имела права указывать имена их организаторов, отмечает DW.
Решение было принято по инициативе Великобритании, выяснили его после вероятного совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также нападения с применением химического оружия на экс-разведчика Сергея Скрипача в Солсбери в марте 2018 года. Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории.
"ОЗХО проголосовала за предложение Великобритании при поддержке 30 стран, которое теперь позволит ей говорить не только когда было применено химоружие, но и кем", - заявил постпред Великобритании при ОЗХО Петер Уилсон.
Он отметил, что за расширение полномочий организации проголосовали 82 страны, а против - 24.
В канцелярии министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона заявили, что организация "немедленно начнет работу, чтобы помочь идентифицировать ответственных за химические атаки в Сирии".
Россия и Сирия высказались против предоставления ОЗХО такого полномочия.
"Предлагаем серьезно задуматься над перспективой, которая нас ждет в случае реализации подобных замыслов, и осознать меру ответственности за судьбу ОЗХО и Конвенции (о химическом оружии от 1993 года. - ред.) в этот переломный период", - заявил руководитель российской делегации на конференции ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов.