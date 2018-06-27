Лондон заявил, что организация немедленно начнет идентифицировать ответственных за атаки в Сирии

До сих пор ОЗХО занималась только расследованием случаев использования химического оружия, но не имела права указывать имена их организаторов, отмечает DW.

Решение было принято по инициативе Великобритании, выяснили его после вероятного совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также нападения с применением химического оружия на экс-разведчика Сергея Скрипача в Солсбери в марте 2018 года. Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории.

"ОЗХО проголосовала за предложение Великобритании при поддержке 30 стран, которое теперь позволит ей говорить не только когда было применено химоружие, но и кем" , - заявил постпред Великобритании при ОЗХО Петер Уилсон.

Он отметил, что за расширение полномочий организации проголосовали 82 страны, а против - 24.

В канцелярии министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона заявили, что организация "немедленно начнет работу, чтобы помочь идентифицировать ответственных за химические атаки в Сирии" .

Россия и Сирия высказались против предоставления ОЗХО такого полномочия.