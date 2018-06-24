|Новый альбом Леди Гаги бьет все рекорды
|24.06.2018 15:40
|
Billboard сообщает, что новый альбом американской певицы Леди Гаги под названием «Joanne» вошел в рейтинговые списки мировой музыки.
Известно, что пластинка заняла почетное четвертое место между альбомов мировых исполнителей — «VIEWS» Дрейка, Бейонсе «Lemonade» и альбома Фрэнка Оушена «Blonde».
Официальной релиз очередного альбома певицы состоялся 21 октября.
По сведениям Nielsen Music на сегодняшний день уже продано около 170 000 копий альбома «Joanne» и 25,7 млн. через стриминговые сервисы только в США.
Напомним, что Леди Гага устроила мини-тур по клубам США.
Также, писали о том, что Леди Гага показала свои интимные части тела.
Поделитесь статьей с друзьями