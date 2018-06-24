Известно, что пластинка заняла почетное четвертое место между альбомов мировых исполнителей — «VIEWS» Дрейка, Бейонсе «Lemonade» и альбома Фрэнка Оушена «Blonde».

Официальной релиз очередного альбома певицы состоялся 21 октября.

По сведениям Nielsen Music на сегодняшний день уже продано около 170 000 копий альбома «Joanne» и 25,7 млн. через стриминговые сервисы только в США.

Напомним, что Леди Гага устроила мини-тур по клубам США.

Также, писали о том, что Леди Гага показала свои интимные части тела.

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