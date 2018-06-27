Сборной Бразилии на футбольном чемпионате мира хватало ничьей для выхода из группы Е, но южноамериканцы выиграли свой поединок у сборной Сербии со счетом 2:0. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бразильцы набрали 7 очков и вышли в плей-офф Фото: ЕРА В поединке, который проходил в Москве, бразильцам довольно было ничьей, чтобы выйти в плей-офф. Но команда выиграла у сербов и заняла первое место в группе. Забивали Паулиньо (на 36-й минуте) и Тиаго Силва (68-я минута).Швейцария и Коста-Рика играли в Нижнем Новгороде и забили на две команды четыре мяча. Представители Европы дважды вели в счете (отметились голами Блерим Джемайли и Йосип Дрмич), но сборная центральноамериканской страны отыгрывалась после ударов Кендалла Уостона и швейцарца Янна Зомера, забившего в собственные ворота.Из группы Е в плей-офф вышли сборные Бразилии (7 очков) и Швейцарии (5 очков). В 1/8 финала они сыграют соответственно с Мексикой и Швецией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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