Сборной Бразилии на футбольном чемпионате мира хватало ничьей для
выхода из группы Е, но южноамериканцы выиграли свой поединок у
сборной Сербии со счетом 2:0. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Бразильцы набрали 7 очков и вышли в плей-офф Фото:
ЕРА В поединке, который проходил в Москве, бразильцам довольно было
ничьей, чтобы выйти в плей-офф. Но команда выиграла у сербов и
заняла первое место в группе. Забивали Паулиньо (на 36-й минуте) и
Тиаго Силва (68-я минута).Швейцария и Коста-Рика играли в Нижнем
Новгороде и забили на две команды четыре мяча. Представители Европы
дважды вели в счете (отметились голами Блерим Джемайли и Йосип
Дрмич), но сборная центральноамериканской страны отыгрывалась после
ударов Кендалла Уостона и швейцарца Янна Зомера, забившего в
собственные ворота.Из группы Е в плей-офф вышли сборные Бразилии (7
очков) и Швейцарии (5 очков). В 1/8 финала они сыграют
соответственно с Мексикой и Швецией.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира