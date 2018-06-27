Немецкая команда вылетает из чемпионата мира-2018, заняв последнее место в группе F

Сборная Южной Кореи победила Германию в групповом матче на Чемпионате мира по футболу-2018 в России со счетом 2:0.

Счет открыл Ким Йон Гвон на второй добавленной минуте. Боковой арбитр указал на офсайд. Однако после этого основной арбитр решил убедиться в решении коллеги и посмотрел видеоповтор. Он засчитал гол Южной Корее.

На последних минутах немецкий вратарь Мануэль Нойер вышел из ворот, корейцы воспользовались шансом и Сон Хин Мин забил гол в пустые ворота немцев.

Действующие чемпионы мира по футболу, сборная Германии, начали выступление на ЧМ-2018 так же с поражения - в матче против сборной Мексики немцы уступили со счетом 0:1 .

Второй матч с командой Швеции закончился для Германии победой со счетом 2:1.