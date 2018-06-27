|Германия проиграла Южной Корее и покидает ЧМ-2018
|27.06.2018 22:28
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Немецкая команда вылетает из чемпионата мира-2018, заняв последнее место в группе FДействующий чемпион мира по футболу, сборная Германии, не смогла выйти из группы - в конце решающего матча против Южной Кореи в среду, 27 июня, в Казани немцы пропустили два гола и проиграли.
Фото: reuters.com
Сборная Южной Кореи победила Германию в групповом матче на Чемпионате мира по футболу-2018 в России со счетом 2:0.
Счет открыл Ким Йон Гвон на второй добавленной минуте. Боковой арбитр указал на офсайд. Однако после этого основной арбитр решил убедиться в решении коллеги и посмотрел видеоповтор. Он засчитал гол Южной Корее.
На последних минутах немецкий вратарь Мануэль Нойер вышел из ворот, корейцы воспользовались шансом и Сон Хин Мин забил гол в пустые ворота немцев.
Действующие чемпионы мира по футболу, сборная Германии, начали выступление на ЧМ-2018 так же с поражения - в матче против сборной Мексики немцы уступили со счетом 0:1.
Второй матч с командой Швеции закончился для Германии победой со счетом 2:1.
Чемпионат мира-2018 Германия оставляет уже после группового этапа, заняв последнюю, четвертую, место в группе F.