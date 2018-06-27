На юге канадской провинции Ньюфаундленд за несколько часов
выпало около 10 см снега. Об этом сообщает со ссылкой на National
Post.
Отдел транспорта провинции предупреждает жителей об опасности на
дорогах в Бергео, штат Северная Каролина.
Синоптики также предупреждают о сильных дождях.
Напомним, в связи с резким понижением температуры в ночь на
субботу, 23 июня, на высокогорье Карпат выпал снег. Спасатели
приступили к эвакуации детского палаточного лагеря.
Как сообщал 17 мая неожиданно майский снег выпал сразу в двух
областях Казахстана - Павлодарский и Карагандинской.
It's snowing in the
end of June !! June 26th, 2018, Newfoundland #summersnowfall #
june2018 #newfoundland ❄️ excuse the television in the background
lol breakfast and #investigationdiscovery
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