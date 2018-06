На юге канадской провинции Ньюфаундленд за несколько часов выпало около 10 см снега. Об этом сообщает со ссылкой на National Post.

Отдел транспорта провинции предупреждает жителей об опасности на дорогах в Бергео, штат Северная Каролина.



Синоптики также предупреждают о сильных дождях.



Напомним, в связи с резким понижением температуры в ночь на субботу, 23 июня, на высокогорье Карпат выпал снег. Спасатели приступили к эвакуации детского палаточного лагеря.



Как сообщал 17 мая неожиданно майский снег выпал сразу в двух областях Казахстана - Павлодарский и Карагандинской.

It's snowing in the end of June !! June 26th, 2018, Newfoundland #summersnowfall # june2018 #newfoundland ❄️ excuse the television in the background lol breakfast and #investigationdiscovery