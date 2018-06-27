Возможность гарантированного уничтожения российскими войсками украинских – это "лучший способ удержать украинских нацистов от безумных поступков и сохранить мир", считает "глава" оккупированного Крыма. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аксенов: Реальные возможности украинской армии несопоставимы с возможностями не только вооруженных cил России, но и группировки российских войск в Крыму Фото: Сергей Аксенов / Facebook Таким образом он отреагировал на сегодняшние учения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины близко Крыма. При этом Аксенов назвал их "пиар-акцией, которая не имеет никакого практического значения с военной точки зрения"."Реальные возможности украинской армии несопоставимы с возможностями не только вооруженных cил России, но и группировки российских войск в Крыму. С другой стороны, демонстративные учения у наших границ показывают всему миру, что Киев не собирается отказываться от политики террора, запугивания и вооруженных провокаций в отношении крымчан. И если бы у этого преступного режима была хотя бы малейшая возможность безнаказанно использовать вооруженную силу против населения полуострова, он бы ее использовал без колебаний", – заявил он. Аксенов уверен, что усиление российских войск в Крыму необходимо и оправданно."Возможность гарантированного уничтожения – лучший способ удержать украинских нацистов от безумных поступков и сохранить мир", – сказал он. https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/994983854008407 Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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