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Аксенов считает, что России необходимо усилить военное присутствие в Крыму
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27.06.2018 22:36
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Возможность гарантированного уничтожения российскими войсками
украинских – это "лучший способ удержать украинских нацистов от
безумных поступков и сохранить мир", считает "глава"
оккупированного Крыма. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Аксенов: Реальные возможности украинской
армии несопоставимы с возможностями не только вооруженных cил
России, но и группировки российских войск в Крыму Фото: Сергей
Аксенов / Facebook Таким образом он отреагировал на сегодняшние
учения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины близко Крыма. При
этом Аксенов назвал их "пиар-акцией, которая не имеет никакого
практического значения с военной точки зрения"."Реальные
возможности украинской армии несопоставимы с возможностями не
только вооруженных cил России, но и группировки российских войск в
Крыму. С другой стороны, демонстративные учения у наших границ
показывают всему миру, что Киев не собирается отказываться от
политики террора, запугивания и вооруженных провокаций в отношении
крымчан. И если бы у этого преступного режима была хотя бы малейшая
возможность безнаказанно использовать вооруженную силу против
населения полуострова, он бы ее использовал без колебаний", –
заявил он. Аксенов уверен, что усиление российских войск в
Крыму необходимо и оправданно."Возможность гарантированного
уничтожения – лучший способ удержать украинских нацистов от
безумных поступков и сохранить мир", – сказал он.
https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/994983854008407
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады
украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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