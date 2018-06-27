|ЕСПЧ объединил производства по искам Украины к России по Крыму и Донбассу
|27.06.2018 22:44
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https://www.facebook.com/ivan.lishchyna/posts/10156282228540498
9 мая 2018 года ЕСПЧ передал в большую палату четыре дела, которые касаются аннексии Крыма и нарушений прав человека на полуострове и Донбассе. Дела были зарегистрированы в ЕСПЧ в 2014 году (одна), 2015-м (одна) и 2016-м (две). Они касаются нарушений Россией Европейской конвенции по правам человека: статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статьи 5 (право на свободу и безопасность) и статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство).Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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