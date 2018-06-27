|В Украине исчезнут маршрутки
|27.06.2018 22:49
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К 2030 году в Украине исчезнут маршрутки.
Такие планы указаны в Национальной транспортной стратегии Украины Drive Ukraine, передает со ссылкой на .
"Для многих из вас будет удивительным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток. Стратегия предусматривает переход к комфортабельных неолайнерам", - говорит министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Новая стратегия направлена на совершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью формирования системы эффективного управления. Планируется также внедрять программы подготовки и развития персонала, повышать прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг.
30 мая утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.