|Кейт Міддлтон отримає титул принцеси Діани
|27.06.2018 22:56
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Від подарованої каблучки до букету з улюбленими квітами Діани - здається, що на весіллі Гаррі і Меган леді Ді незримо була присутня. І хоча останнім часом вся увага була зосереджена на новоспеченій герцогині Сассекській, саме Кейт Міддлтон збирається стати наступною, хто отримає частинку спадщини Діани.
Відомо, що після вступу в шлюб з членом королівської родини, при розлученні або чиїйсь смерті, титул «учасників подій» змінюється. І це правило залишиться незмінним в той момент, коли принц Уельський Чарльз стане королем.
Після смерті королеви Єлизавети II або в разі зречення її від престолу саме Чарльз займе трон. Принц Вільям автоматично стане принцом Уельським, а Кейт буде запропоновано титул принцеси Уельської, який колись був у Діани. Камілла Паркер Боулз, друга армия Чарльза, з поваги до першої дружини свого чоловіка від цієї регалії відмовилася.
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