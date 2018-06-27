Мама принців Вільяма і Гаррі, леді Діана Спенсер, назавжди залишиться в пам'яті британського народу в ранзі «королева сердець». Здається, тільки так називали її в пресі всі останні роки перед трагічною смертю в 1997 році. Після розлучення з принцом Чарльзом Діана відмовилася від королівського титулу і офіційно до монаршої сім'ї не належала.



Від подарованої каблучки до букету з улюбленими квітами Діани - здається, що на весіллі Гаррі і Меган леді Ді незримо була присутня. І хоча останнім часом вся увага була зосереджена на новоспеченій герцогині Сассекській, саме Кейт Міддлтон збирається стати наступною, хто отримає частинку спадщини Діани.



Відомо, що після вступу в шлюб з членом королівської родини, при розлученні або чиїйсь смерті, титул «учасників подій» змінюється. І це правило залишиться незмінним в той момент, коли принц Уельський Чарльз стане королем.



Після смерті королеви Єлизавети II або в разі зречення її від престолу саме Чарльз займе трон. Принц Вільям автоматично стане принцом Уельським, а Кейт буде запропоновано титул принцеси Уельської, який колись був у Діани. Камілла Паркер Боулз, друга армия Чарльза, з поваги до першої дружини свого чоловіка від цієї регалії відмовилася.







ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:



Меган Маркл показала вагітний животик

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на відпочинку разом з дітьми

Тіна Кароль налякала обличчям без макіяжу (ФОТО)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура від саме смерті була принцом Теги: події