Руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева задержали во
время его поездки в монастырь, полиция объяснила, что на него
завели уголовное дело, отметила дочь задержанного Екатерина Клодт.
Вчера 23.35 | комментариев: Дмитриев больше года провел в СИЗО
Фото: mbk.media По ее словам, после поездки отца на кладбище в
деревне Вилга он отправился в монастырь и был остановлен в городе
Олонце сотрудниками дорожно-патрульной службы."Сказали, что есть
ориентировка, что на папу следователем Максимом Завацким заведено
уголовное дело и что надо ехать в ИВС (изолятор временного
содержания. – ). Они отнеслись к нему нормально,
разрешили купить еды", – отметила Клодт.Телеканал НТВ без
указания источника информации сообщил, что Дмитриева задержали за
нарушение подписки о невыезде. Якобы историк намеревался уехать в
Польшу, для чего взял чемодан с вещами и "заранее сдал свою собаку
в приют".Дочь Дмитриева объяснила "Новой газете", что "собака дома,
у нее течка", а в сумке были "чистые вещи, чтобы переодеться после
работы на кладбище и зайти в монастырь".
В декабре 2016 года Дмитриева
арестовали и поместили в СИЗО. В январе 2018-го
историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев
утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для
контроля ее развития и отчета перед органами опеки.
5 апреля Петрозаводский городской
суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить
правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.
14 июня высший суд Карелии отменил оправдательный
приговор.
В 1997 году Дмитриев обнаружил в лесном урочище Сандармох место
расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского
террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские
силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах
политических репрессий.
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