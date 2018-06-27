Руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева задержали во время его поездки в монастырь, полиция объяснила, что на него завели уголовное дело, отметила дочь задержанного Екатерина Клодт. Вчера 23.35 | комментариев: Дмитриев больше года провел в СИЗО Фото: mbk.media По ее словам, после поездки отца на кладбище в деревне Вилга он отправился в монастырь и был остановлен в городе Олонце сотрудниками дорожно-патрульной службы."Сказали, что есть ориентировка, что на папу следователем Максимом Завацким заведено уголовное дело и что надо ехать в ИВС (изолятор временного содержания. – ). Они отнеслись к нему нормально, разрешили купить еды", – отметила Клодт.Телеканал НТВ без указания источника информации сообщил, что Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде. Якобы историк намеревался уехать в Польшу, для чего взял чемодан с вещами и "заранее сдал свою собаку в приют".Дочь Дмитриева объяснила "Новой газете", что "собака дома, у нее течка", а в сумке были "чистые вещи, чтобы переодеться после работы на кладбище и зайти в монастырь". В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки. 5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима. 14 июня высший суд Карелии отменил оправдательный приговор. В 1997 году Дмитриев обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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