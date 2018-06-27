Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 может получит гигантских размеров экран диагональю 6,44 дюйма. Об этом пишет со ссылкой на .

Такой экран якобы получит лишь топовая версия гаджета. По прогнозам экспертов, это понадобится производителю для того, чтобы поместить на тыльную сторону гаджета тройную основную камеру.

Как это два фактора связаны между собой, не сообщается. Однако вероятно, имеются какие-либо особенности в конструкции устройства.

Презентация смартфона корейского производителя состоится в будущем году.

Ранее сообщалось, что в Сети были опубликованы Galaxy S10.

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