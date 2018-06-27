76 польских сенаторов проголосовали за поправки к закону об Институте нацпамяти Польши, которые отменяют уголовную ответственность за обвинения поляков в преступлениях нацистов во время Второй мировой войны. Закон "в кратчайшие сроки" решил подписать польский президент Анджей Дуда. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.35 | комментариев: Дуда подписал изменения в закон об Институте нацпамяти Фото: EPA 76 сенаторов проголосовали "за", один – "против", а еще один воздержался.Президент Польши Анджей Дуда подписал документ, сообщила его канцелярия."Президент решил подписать законопроект в кратчайшие сроки по личному предложению премьер-министра от имени парламентского большинства. Президент последовательно подчеркивает, что борьба и забота о добром имени и честности поляков и Польши – задача, которую должны выполнять все польские политики и общественные институты", – говорится в сообщении.27 июня Сейм поддержал поправки в закон об Институте нацпамяти Польши, которые отменяют ст. 55а. Она предусматривала уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Также закон отменяет ст. 55b, согласно которой к ответственности за такие преступления могли быть привлечены и поляки, и иностранцы. При этом часть закона об Институте нацпамяти Польши, которая касается украинских националистов, Сейм не менял.26 января польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти, между которых были статьи 55a и 55b. Также согласно изменениям, запрещается использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши.Кроме этого, законом предусмотрена уголовная ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Любой гражданин Польши или иностранец, нарушивший эти нормы, мог быть оштрафован или лишен свободы на срок до трех лет. Исключение было сделано для художественных произведений и научных дискуссий.В ночь на 1 февраля законопроект одобрил польский Сенат.В МИД Израиля заявили, что закон "оспаривает историческую правду". Государственный департамент США призвал Варшаву пересмотреть документ. В ОБСЕ посчитали, что закон ограничивает свободу выражения взглядов.Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором осудила "попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века – нацистского и коммунистического".6 февраля Дуда подписал документ и отправил его в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли он свободу слова и убеждений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки польши институте польский закон преступлениях Теги: мир