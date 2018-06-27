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Сенат Польши поддержал поправки к закону об Институте нацпамяти, изменения подписал Дуда
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27.06.2018 23:13
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76 польских сенаторов проголосовали за поправки к закону об
Институте нацпамяти Польши, которые отменяют уголовную
ответственность за обвинения поляков в преступлениях нацистов во
время Второй мировой войны. Закон "в кратчайшие сроки" решил
подписать польский президент Анджей Дуда. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.35 | комментариев: Дуда
подписал изменения в закон об Институте нацпамяти Фото: EPA 76
сенаторов проголосовали "за", один – "против", а еще один
воздержался.Президент Польши Анджей Дуда подписал документ,
сообщила его канцелярия."Президент решил подписать законопроект в
кратчайшие сроки по личному предложению премьер-министра от имени
парламентского большинства. Президент последовательно
подчеркивает, что борьба и забота о добром имени и честности
поляков и Польши – задача, которую должны выполнять все
польские политики и общественные институты", – говорится в
сообщении.27 июня Сейм поддержал поправки в закон об Институте
нацпамяти Польши, которые отменяют ст. 55а.
Она предусматривала уголовное наказание за публичные обвинения
в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в
пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или
преступлениях против человечности. Также закон отменяет ст.
55b, согласно которой к ответственности за такие преступления
могли быть привлечены и поляки, и иностранцы. При этом часть
закона об Институте нацпамяти Польши, которая касается украинских
националистов, Сейм не менял.26 января польский
Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте
национальной памяти, между которых были статьи 55a и 55b. Также
согласно изменениям, запрещается использовать словосочетание
"польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших
на территории оккупированной Германией Польши.Кроме этого, законом
предусмотрена уголовная ответственность за отрицание участия
украинских националистов и членов украинских организаций,
сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против
поляков в 1925–1950 годах. Любой гражданин Польши или
иностранец, нарушивший эти нормы, мог быть оштрафован или лишен
свободы на срок до трех лет. Исключение было сделано для
художественных произведений и научных дискуссий.В ночь на 1
февраля законопроект одобрил польский Сенат.В МИД Израиля
заявили, что закон "оспаривает историческую правду".
Государственный департамент США призвал Варшаву пересмотреть
документ. В ОБСЕ посчитали, что закон ограничивает
свободу выражения взглядов.Верховная Рада Украины приняла
заявление, в котором осудила "попытки польской стороны приравнять
действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух
тоталитарных режимов ХХ века – нацистского и
коммунистического".6 февраля Дуда подписал документ и отправил
его в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает
ли он свободу слова и убеждений.
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