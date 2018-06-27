Об этом рассказал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет,передает со ссылкой на .

"Не могу сказать, что она больше по количеству верующих. В России живет 142 миллиона, а в Украине - 45. Но по количеству православных приходов - да. Всех украинских около 18 000, а в России - 12 000. Религиозная активность в Украине - больше. На пасхальных богослужениях в России было около 8 миллионов человек, а в Украине - 12, по подсчетам полиции", - сказал патриарх.

За годы независимости построили около 4 тысяч православных храмов. Никогда ни в одной стране не строили столько. Это свидетельствует о религиозности украинцев. В этом наша церковь сильна, говорит Филарет:

"Зарегистрированных приходов в Украине у Московского патриархата вдвое больше, чем у Киевского. Но верующих больше у нас - также вдвое. Уменьшается ли влияние Москвы на вселенское православие - будет видно из того, даст ли Вселенский патриарх томос об автокефалии Украинской церкви или нет. Если предположить второе, это означает, что Москва имеет большее влияние на мировое православие, чем сам патриарх. Это - противостояние.

Они постоянно кричат ​​"Мы за единство православия". Но предоставление томоса ликвидирует существующее разделение православия. Прежде только в Украине. Если не будет этого разделения - это хорошо или плохо? Всякий умный человек скажет, что это хорошо, когда разделенные стали едиными. Но они имеют в виду не единство мирового православия, а только единство российского - чтобы украинское православие подчинялось московскому. Они не говорят правду - о каком единстве они говорят и против чего выступают. Они выступают против предоставления томоса потому, что украинская церковь навсегда отделится от Москвы. Они хотят, чтобы Украина была всегда подчинена Москве. Наше отделение противоречит "русскому миру". Если украинская церковь будет единой, то его не будет. Российской империи не будет. А они все делают для того, чтобы это было", - сказал он.

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