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Суд в Житомире отпустил под домашний арест подозреваемого в госизмене блогера Муравицкого – адвокат
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27.06.2018 23:21
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Адвокат Андрей Доманский отметил, что необходимость содержать под
стражей подозреваемого в госизмене блогера Василия Муравицкого
сторона обвинения обосновывала только тяжестью преступления, в
котором его обвиняют. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Вчера 23.57 | комментариев: Муравицкого задержали в августе
2017 года Фото: wikipedia.org "Сегодня сторона защиты в очередной
раз разгромила доводы прокуроров, которые пытались в процессе
заседания внести доказательства, которых не было в материалах дела,
основываясь на том, что следователь попросту забыл это
сделать", – сказал он.По словам Доманского, во время судебного
заседания сторона обвинения аргументировала необходимость
содержания Муравицкого под стражей только тяжестью преступления, в
котором его обвиняют.По данным организации "Успішна варта", решение
о домашнем аресте принял Королевский районный суд
Житомира.Муравицкого задержали в августе 2017 года. По
данным СБУ, в своих материалах блогер обосновывал законность
изменения пределов территории и государственной границы Украины,
справедливость аннексии Крыма Россией, создание террористических
псевдогособразований на востоке Украины, распространял информацию о
сборе средств для боевиков.Комитет защиты журналистов в прошлом
году внес Муравицкого в список представителей СМИ, которых
удерживают за решеткой.
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