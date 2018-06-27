Адвокат Андрей Доманский отметил, что необходимость содержать под стражей подозреваемого в госизмене блогера Василия Муравицкого сторона обвинения обосновывала только тяжестью преступления, в котором его обвиняют. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.57 | комментариев: Муравицкого задержали в августе 2017 года Фото: wikipedia.org "Сегодня сторона защиты в очередной раз разгромила доводы прокуроров, которые пытались в процессе заседания внести доказательства, которых не было в материалах дела, основываясь на том, что следователь попросту забыл это сделать", – сказал он.По словам Доманского, во время судебного заседания сторона обвинения аргументировала необходимость содержания Муравицкого под стражей только тяжестью преступления, в котором его обвиняют.По данным организации "Успішна варта", решение о домашнем аресте принял Королевский районный суд Житомира.Муравицкого задержали в августе 2017 года. По данным СБУ, в своих материалах блогер обосновывал законность изменения пределов территории и государственной границы Украины, справедливость аннексии Крыма Россией, создание террористических псевдогособразований на востоке Украины, распространял информацию о сборе средств для боевиков.Комитет защиты журналистов в прошлом году внес Муравицкого в список представителей СМИ, которых удерживают за решеткой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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