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Трамп во время саммита НАТО будет поднимать ряд вопросов, в том числе украинский – замгоссекретаря США
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27.06.2018 23:37
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Украина точно будет обсуждаться на саммите НАТО в Брюсселе, отметил
замгоссекретаря США Джон Саливан. Он отметил, что этот вопрос
будет, в частности, поднимать президент США Дональд Трамп. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Трамп намерен
обсуждать Украину в Брюсселе Фото: EPA "Подготовка к саммиту
продолжается, следовательно я не могу сообщить детали, это против
правил дипломатии. Но поверьте мне, Украина точно будет обсуждаться
на саммите в Брюсселе. Президент Трамп планирует обсудить с
союзниками все вопросы, включая украинский", – сказал
Саливан.Он отметил, что США являются сторонниками членства Украины
в НАТО, когда наступит время для принятия этого решения.Саммит НАТО
пройдет в Брюсселе 11–12 июля. В его рамках состоится
заседание в формате Украина – Грузия –
НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил на саммит
президента Украины Петра Порошенко.
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