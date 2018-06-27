Украина точно будет обсуждаться на саммите НАТО в Брюсселе, отметил замгоссекретаря США Джон Саливан. Он отметил, что этот вопрос будет, в частности, поднимать президент США Дональд Трамп. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп намерен обсуждать Украину в Брюсселе Фото: EPA "Подготовка к саммиту продолжается, следовательно я не могу сообщить детали, это против правил дипломатии. Но поверьте мне, Украина точно будет обсуждаться на саммите в Брюсселе. Президент Трамп планирует обсудить с союзниками все вопросы, включая украинский", – сказал Саливан.Он отметил, что США являются сторонниками членства Украины в НАТО, когда наступит время для принятия этого решения.Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11–12 июля. В его рамках состоится заседание в формате Украина – Грузия – НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил на саммит президента Украины Петра Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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