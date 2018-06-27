Российский президент хочет через американского лидера Дональда Трампа добиться отмены курса Украины на .

Об этом сказал политический обозреватель Олег Пономарь,передает со ссылкой на .

" сегодня не выгоден распад . Тем более при Трампе. Идеальный вариант, чтобы Трамп достиг какого-то большого согласия с Путиным. Тот может требовать, чтобы Украина законодательно отказалась от движения в и каким-то образом решила проблему Крыма. Например, отдать Крым в аренду на 50 лет. И Путин спокойно может взамен на это вывести войска из Донбасса. Для Путина главное - оставить себе Крым и не пустить Украину в . Ради этого идет война. Если Трамп на это согласится, то это соглашение не в пользу Украины", - сказал знаток.

Он отметил, что такие договоренности Украины выполнять не будет.

"Если даже представить, что Путин и Трамп договорятся, то и в этого выполнять не будут. Конгресс такое не примет. Путин не пойдет на большие уступки. Он хочет переиграть Трампа. Думает, что тот от него зависим и он его "сделает". Если он его "сделает", мы это не будем выполнять. Мы не можем вернуть Крым в ближайшие годы. Но не можем ничего подписать, никаких договоров на 50-100 лет. Во-первых, так признаем их аннексию. Во-вторых, для чего откладывать это на 100 лет? Может, мы решим этот вопрос через 10-15 лет. Мы с каждым годом становимся сильнее. Это фейк, что в страны с территориальными проблемами не берут. Этого нет в их уставе", - констатировал Пономарь.

Президент считает, что Украина сможет вступить в Европейский Союз и до 2030 года.

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