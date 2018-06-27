Бывший охранник экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша Александр Шумков отказался признавать свою вину на суде в Севске Брянской области. Шумков заявлял, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ Фото: Свободу Олександру Шумкову - FreeShumkov / Facebook Суд отклонил все ходатайства защиты украинца, в частности, о закрытии дела в связи с невиновностью подсудимого и о передаче его Украине. После оглашения прокурором обвинительного заключения Шумков заявил, что вину не признает. Следующее заседание назначили на 28 июня.26 июня Шумкова посещал украинский консул. Дипломат также присутствовал на судебном слушании.28-летний Шумков заявлял, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. Он утверждает, что является действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в пгт Чернобаевка Херсонской области).Украинцу вменяют участие в деятельности экстремистской организации (в РФ "Правый сектор" – запрещенное движение). Ему грозит от двух до шести лет заключения.24 мая 2018 года Шумков объявлял голодовку в поддержку заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, но позже приостановил свой протест.6 июня Следственный комитет РФ в Брянской области передал дело украинца в суд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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