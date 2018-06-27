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ЕСПЧ объединил иски Украина против России относительно Донбасса и Крыма
27.06.2018 23:52
ЕСПЧ объединил иски Украина против России относительно Донбасса и Крыма
Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство Украины
Европейский суд по правам человека объединил иски Украина против России по Донбасса и аннексированного РФ Крыму.
ЕСПЧ объединил иски Украина против России относительно Донбасса и Крыма Фото: gettyimages.com

Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

"Сегодня ЕСПЧ согласился с нашим ходатайством и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений ЕКПЧ Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу. Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталось в самостоятельном производстве)... Итак с сегодняшнего дня россияне уже не смогут играть в игру "здесь я игриграю-здесь играю-здесь я рыбу заворачивал". То есть "давайте это дело рассмотрим, то остановлено, а те все тоже приостановлены до рассмотрения этих двух". Я не сомневаюсь, что они придумают сто-то новое, но и мы не спим", - заявил Лещина.

Напомним, в мае палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) решила передать Большой палате суда четыре дела "Украина против России", касающихся нарушений прав человека в аннексированном Крыму и на Донбассе.

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