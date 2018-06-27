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Зірка "50 відтінків сірого" кардинально змінила імідж (ФОТО)
27.06.2018 23:55
Західні ЗМІ обговорюють нові фотографії Дакоти Джонсон: репортери сфотографували знаменитість на виході з салону краси в Беверлі-Хіллз. Актриса зважилася змінити колір волосся і зробила каліфорнійське фарбування, освітливши кілька пасом. Об'ємна укладка і злегка кучеряві пасма зробили образ ще більш ефектним.

З салону Дакота вийшла під спалахи фотокамер, але 28-річна актриса не стала ховатися. Для неформального виходу в світ знаменитість обрала сині джинси з обрізаними краями, просту чорну футболку, черевики, об'ємну сумку і сонцезахисні окуляри.

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