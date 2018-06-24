Украине следует начать действительно серьезно относится к российским провокациям в акватории Азовского моря, иначе они могут обернуться проблемами для ее национальной безопасности.

Об этом на ежегодной конференции по украинско-американским отношениям заявил президент аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард, передает со ссылкой на "".

По его словам, Россия на протяжении последних недель наращивает военное присутствие в регионе и задерживает следующие в украинские порты суда. Американский знаток считает, что Украине "следует начать действительно серьезно относиться к ее национальной безопасности" и понять стратегии, которые использует Россия.

"Им даже не надо это делать военным путем ... Они просто полностью подавят Донбасс экономически, и Азовское море ... И все рыбаки застрянут в Бердянске и других портах и не смогут выходить в море, и они не смогут экспортировать сталь с Донбасса. Вот в чем эта стратегия", – утверждает Говард.

Кроме того, Пол Гобл, аналитик The Jamestown Foundation, рассказал в интервью изданию, что в конце мая Россия без особых предупреждений переместила пять кораблей ВМС из Каспийского до Азовского моря. По его мнению "российская сторона получила возможности проводить агрессию с моря на украинском побережье".

"Даже если Москва не использует корабли для нападения на Мариуполь или иное прибрежный город Украины, тот факт, что она способна это сделать, будет удерживать определенные оборонительные силы Украины, которые могли бы быть использованы против нападений России в других района", - подчеркнул он.

Украине же стоит усиливать собственную оборону и обеспечить поддержку международного сообщества, убежден исследователь. Он выразил удивление, что украинская власть не говорит громче на мировой арене о проблемах на Азовском море, называя это "стратегией безразличия".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира