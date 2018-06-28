В НАТО должны приниматься решения, которые нужны всему Альянсу, отметил заместитель госсекретаря США Джон Саливан. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Салливан: Мы хотим, чтобы в НАТО вопросы решались по существу Фото: EPA "Мы не поддерживаем и будем советовать страны, которые поднимают в рамках НАТО свои проблемы, не касающиеся Альянса, и используют это как рычаг для давления на другие государства в обсуждении вопросов с повестки дня Альянса. Мы хотим, чтобы в НАТО вопросы решались по существу. Мы будем настаивать, что НАТО принимает те решения, которые нужны для только Альянса", – сказал Салливан.После принятия в Украине закона "Об образовании" министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в документ.25 июня министр сказал, что есть три условия, после выполнения которых Венгрия перестанет блокировать европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины: переходный период внедрения закона "Об образовании" в Украине должен быть продлен до 2023 года; норма о языке образования не должна распространяться на частные школы; украинское правительство должно начать консультации с венгерским нацменьшинством. Сийярто отметил, что третье условие уже выполнено. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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