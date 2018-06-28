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Заместитель госсекретаря США заявил, что страна не поддерживает блокирование Венгрией сближения Украины с НАТО
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28.06.2018 00:00
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В НАТО должны приниматься решения, которые нужны всему Альянсу,
отметил заместитель госсекретаря США Джон Саливан. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Салливан: Мы хотим,
чтобы в НАТО вопросы решались по существу Фото: EPA "Мы не
поддерживаем и будем советовать страны, которые поднимают в рамках
НАТО свои проблемы, не касающиеся Альянса, и используют это как
рычаг для давления на другие государства в обсуждении вопросов с
повестки дня Альянса. Мы хотим, чтобы в НАТО вопросы решались по
существу. Мы будем настаивать, что НАТО принимает те решения,
которые нужны для только Альянса", – сказал Салливан.После
принятия в Украине закона "Об образовании" министр иностранных дел
Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна будет блокировать
сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в
документ.25 июня министр сказал, что есть три условия, после
выполнения которых Венгрия перестанет блокировать европейскую и
евроатлантическую интеграцию Украины: переходный период внедрения
закона "Об образовании" в Украине должен быть продлен до 2023 года;
норма о языке образования не должна распространяться на частные
школы; украинское правительство должно начать консультации с
венгерским нацменьшинством. Сийярто отметил, что третье условие уже
выполнено.
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