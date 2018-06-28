В парламенте Египта отмечают, что сборная страны на чемпионате мира в России базировалась в Грозном, далеком от мест проведения матчей. Футболисты проводили поединки в Волгограде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Египетские футболисты проиграли все три матча Фото: ЕРА В группе А египтяне проиграли все три поединка – Уругваю, России и Саудовской Аравии – и не попали в плей-офф турнира.По мнению членов парламентского комитета, ответственность за "унизительный вылет" команды несет в том числе Египетская футбольная ассоциация.Комиссия, которая будет расследовать причины провального выступления на чемпионате мира, поинтересуется, в частности, почему сборная базировалась в Грозном – городе, далеком от мест проведения игр команды.Игры сборной Египта проходили в Волгограде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.Кроме того, у должностных лиц футбольной ассоциации намерены выяснить, зачем они приняли приглашение на ужин, организованный президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Функционеров также упрекают в том, что они допустили, что в эту историю вовлекли лидера команды Мохамеда Салаха.10 июня Кадыров вынудил Салаха нарушить режим восстановления после травмы ради публичного выхода на локальный стадион "Ахмат-Арена".19 июня египетская сборная уступила российской и потеряла шансы на выход в плей-офф мундиаля. 22 июня Кадыров сообщил о присвоении игроку "Ливерпуля" звания почетного гражданина Чечни.24 июня телеканал CNN сообщил, что после публичных встреч с Кадыровым Салах думает над уходом из сборной Египта. Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил не подтвердил эту информацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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