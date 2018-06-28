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После трех поражений сборной Египта на чемпионате мира началось расследование, почему команда базировалась в Чечне
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28.06.2018 00:07
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В парламенте Египта отмечают, что сборная страны на чемпионате мира
в России базировалась в Грозном, далеком от мест проведения матчей.
Футболисты проводили поединки в Волгограде, Екатеринбурге и
Санкт-Петербурге. Египетские футболисты проиграли все три матча
Фото: ЕРА В группе А египтяне проиграли все три поединка –
Уругваю, России и Саудовской Аравии – и не попали в плей-офф
турнира.По мнению членов парламентского комитета, ответственность
за "унизительный вылет" команды несет в том числе Египетская
футбольная ассоциация.Комиссия, которая будет расследовать причины
провального выступления на чемпионате мира, поинтересуется, в
частности, почему сборная базировалась в Грозном – городе,
далеком от мест проведения игр команды.Игры сборной Египта
проходили в Волгограде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.Кроме
того, у должностных лиц футбольной ассоциации намерены выяснить,
зачем они приняли приглашение на ужин, организованный президентом
Чечни Рамзаном Кадыровым. Функционеров также упрекают в том, что
они допустили, что в эту историю вовлекли лидера команды Мохамеда
Салаха.10 июня Кадыров вынудил Салаха нарушить
режим восстановления после травмы ради публичного выхода на
локальный стадион "Ахмат-Арена".19 июня египетская сборная
уступила российской и потеряла шансы на выход в плей-офф
мундиаля. 22 июня Кадыров сообщил о присвоении игроку
"Ливерпуля" звания почетного гражданина Чечни.24
июня телеканал CNN сообщил, что после публичных
встреч с Кадыровым Салах думает над уходом из сборной
Египта. Руководитель информационного отдела сборной Египта
Усама Исмаил не подтвердил эту информацию.
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