В из-тестирования тепловых сетей горячей воды нет у почти 4 тысяч потребителей. Водоснабжение остановят до 9 июля.

Без воды остались 2171 жилой дом, 43 лечебных учреждения, 108 детских садов, 77 школ и 1415 ведомств, сообщило КП "Киевтеплоэнерго".

Гидравлические испытания проходят 9 котельных: "Отрадный", "Нивки", "Бортничи", "Днепроводская", "Щусева-Котовского", "ул. Депутатская, 2", "Строителей-10", "Борщаговская - 154" и "ул. Депутатская, 1",передает со ссылкой на .

Коммунальщики будут испытывать тепловые сети до 30 августа в рамках подготовки к отопительному сезону.

В июне 2018 года столичные тарифы на воду выросли в среднем на 10%.

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