Активисты призвали к толерантности в отношении национальных меньшинств и заявили, что возмущены погромом ромского лагеря на окраине Львова, который произошел 23 июня. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Активисты назвали себя участниками инициативной организации "Черный флаг" Скриншот: radiosvoboda.org 32 человека, которые назвали себя участниками инициативной организации "Черный флаг", пробежались по улицам Львова от памятника Тарасу Шевченко к постаменту Вячеславу Чорновилу.СМИ отмечает, что организация с таким названием не зарегистрирована в Украине. Некоторые из участников были в балаклавах, большинство отказывались называть свои имена.По дороге люди скандировали: "Наше оружие – солидарность", "Убийство человека на совести общества", – а в руках несли плакаты и бумажки с надписями: "Разные, но равные", "Когда они пришли за цыганами – я молчал", "Его звали Давид", "Нацизм убивает".Активисты заявили, что они призывают власти к толерантности в отношении национальных меньшинств и возмущены недавним погромом ромского лагеря на окраине Львова.Акция продолжалась около 15 минут, ее тщательно охраняли правоохранители. За группой активистов наблюдали представители "Национального корпуса". Последние в комментарии "Радіо Свобода" заявили, что это провокация в целях создания картинки для России, чтобы "определить Львову и Украине нацистский имидж".Перед началом мероприятия в Facebook появилось сообщение с призывом прийти на марш против расизма, где участникам обещали заплатить по 300 гривен.Представитель "Черного флага" Дмитрий Куприенко отверг эту информацию.23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья.Изначально правоохранители сообщили, что задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении. Действия части задержанных квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи – лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.25 июня двух злоумышленников арестовали на 60 дней без права залога. Остальным меры пресечения должны избрать 26 июня.Нападение уже осудили в ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы и посольстве США в Украине.видео Видео: radiosvoboda.org Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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