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"Разные, но равные". Во Львове прошла акция в поддержку ромов
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28.06.2018 00:15
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Активисты призвали к толерантности в отношении национальных
меньшинств и заявили, что возмущены погромом ромского лагеря на
окраине Львова, который произошел 23 июня. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Активисты назвали себя
участниками инициативной организации "Черный флаг" Скриншот:
radiosvoboda.org 32 человека, которые назвали себя участниками
инициативной организации "Черный флаг", пробежались по улицам
Львова от памятника Тарасу Шевченко к постаменту Вячеславу
Чорновилу.СМИ отмечает, что организация с таким названием не
зарегистрирована в Украине. Некоторые из участников были в
балаклавах, большинство отказывались называть свои имена.По дороге
люди скандировали: "Наше оружие – солидарность", "Убийство
человека на совести общества", – а в руках несли плакаты и бумажки
с надписями: "Разные, но равные", "Когда они пришли за
цыганами – я молчал", "Его звали Давид", "Нацизм
убивает".Активисты заявили, что они призывают власти к
толерантности в отношении национальных меньшинств и возмущены
недавним погромом ромского лагеря на окраине Львова.Акция
продолжалась около 15 минут, ее тщательно охраняли правоохранители.
За группой активистов наблюдали представители "Национального
корпуса". Последние в комментарии "Радіо Свобода" заявили, что это
провокация в целях создания картинки для России, чтобы "определить
Львову и Украине нацистский имидж".Перед началом мероприятия в
Facebook появилось сообщение с призывом прийти на марш против
расизма, где участникам обещали заплатить по 300
гривен.Представитель "Черного флага" Дмитрий Куприенко отверг эту
информацию.23 июня участники неонацистской группировки
"Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине
Львова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре
человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные
повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья.Изначально
правоохранители сообщили, что задержали девять львовских
школьников и 20-летнего организатора нападения.
Им сообщили о подозрении. Действия части задержанных
квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины
(умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному
сговору). Санкция статьи – лишение свободы на срок до 15 лет или
пожизненное заключение.25 июня двух
злоумышленников арестовали на 60 дней без права залога.
Остальным меры пресечения должны избрать 26 июня.Нападение уже
осудили в ООН, Парламентской ассамблее Совета
Европы и посольстве США в Украине.видео Видео: radiosvoboda.org
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