На фрегате Военно-морских сил Германии на во время пуска взорвалась ракета, после этого на судне начался сильный пожар,передает со ссылкой на .

Инцидент произошел у берегов Норвегии, соответствующее видео опубликовали в YouTube.

Отмечается, что происшествие случилось на немецком фрегате F219 "Саксония". Причина взрыва пока неизвестна, военные говорят, что система работала отлично, и в ней не было никаких технических сбоев. Кроме того, накануне проводили подобный запуск и все прошло успешно.

В результате взрыва двое моряков получили легкую контузию. Огонь помогла потушить специальная система, которая сама включается при пожаре на корабле. Сейчас фрегат находится в норвежском порту на ремонте.

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