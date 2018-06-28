Нещодавно Світлана Лобода вдруге стала мамою, у неї народилась донечка. Та засиджуватись в декреті зірка і не думає. Але тепер працювати буде за подвійний гонорар!







Співачка хоче більше часу проводити з дитиною, і якщо вона залишає дочку, їй потрібно летіти з Америки, де вона зараз живе. Продюсер співачки назвала реальні суми, які доводиться платити замовнику.



«Замовити приватний концерт Світлани коштує 50 тисяч євро. Дорога, проживання, трансфер для команди з 12 осіб лягають також на приймаючу сторону. Плюс добові в розмірі 200 євро», - розповіла продюсер Світлани, Нателла Крапівіна.



До слова, до пологів виступ Лободи обходився в 25 тисяч євро.



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