|Забагато хоче? LOBODA після пологів подвоїла свій гонорар
|28.06.2018 00:32
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Співачка хоче більше часу проводити з дитиною, і якщо вона залишає дочку, їй потрібно летіти з Америки, де вона зараз живе. Продюсер співачки назвала реальні суми, які доводиться платити замовнику.
«Замовити приватний концерт Світлани коштує 50 тисяч євро. Дорога, проживання, трансфер для команди з 12 осіб лягають також на приймаючу сторону. Плюс добові в розмірі 200 євро», - розповіла продюсер Світлани, Нателла Крапівіна.
До слова, до пологів виступ Лободи обходився в 25 тисяч євро.
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