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В Минрегионе Украины разрешили проектировать встроенные детские сады в жилых домах
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28.06.2018 00:54
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Новые строительные нормы, позволяющие проектировать детские сады в
жилых домах, вступят в силу с 1 октября, отметил замминистра
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Украины Лев Парцхаладзе. Парцхаладзе рассказал о новых
строительных нормах для детсадов Фото: Lev Partskhaladze / Facebook
Он отметил, что нормы вступают в силу с 1 октября 2018 года."В
новых нормах мы ввели принципиально новые и важные изменения для
улучшения комфорта и безопасности детей, в частности: обязательное
обустройство инклюзивного пространства для возможности воспитания
детей с особыми образовательными потребностями; обязательное
внедрение энергосберегающих технологий и материалов; возможность
проектирования небольших встроенных и встроенно-пристроенных в
жилые дома детсадов", - написал Парцхаладзе.Он отметил, что в
стране существует проблема с недостаточным количеством мест в
детских садах."Темпы жилищного строительства превышают развитие
такой социальной инфраструктуры и нужно эту ситуацию выравнивать.
Встроенные детсады – реальное решение такой проблемы,
благодаря которому жители будут обеспечены необходимой социальной
инфраструктурой, а города существенно уменьшат диспропорцию по
сравнению с жилищным строительством. Они будут удобными как для
родителей, так и для детей, ведь находиться совсем рядом", - отмети
замминистра.Парцхаладзе добавил, что территории детских садов будут
ограждены, а при проектировании будут учитываться нормы по
шумоизоляции.Замминистра сообщил, что в домах можно будет
проектировать помещения краткосрочного пребывания дошкольников (до
четырех часов); встроенные дошкольные образовательные учреждения до
80 мест (две-четыре группы – ясли, ясли-сады, детские сады);
встроенно-пристроенные дошкольные образовательные учреждения до 120
мест (до шести групп); пристроенные к глухим торцам зданий
дошкольные учреждения до 160 мест (до восьми групп).
https://www.facebook.com/lev.partskhaladze/posts/967196113434831
6 декабря 2017 года министр образования и науки Украины
Лилия Гриневич заявила, что в Украине на 100 мест в
детских садах претендуют в среднем 113 детей, а до 2020 года
правительство планирует создать 97,1 тыс. мест в
детсадах.Премьер-министр Владимир Гройсман сказал 11 декабря, что
правительство до 2020 года планирует ликвидировать очереди в
учреждения дошкольного образования.2 января 2018 года в
Минобразования сообщили, что в 2018 году в Украине
создадут 34,9 тыс. дополнительных мест в детских садах.
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