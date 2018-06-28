Новые строительные нормы, позволяющие проектировать детские сады в жилых домах, вступят в силу с 1 октября, отметил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе. Парцхаладзе рассказал о новых строительных нормах для детсадов Фото: Lev Partskhaladze / Facebook Он отметил, что нормы вступают в силу с 1 октября 2018 года."В новых нормах мы ввели принципиально новые и важные изменения для улучшения комфорта и безопасности детей, в частности: обязательное обустройство инклюзивного пространства для возможности воспитания детей с особыми образовательными потребностями; обязательное внедрение энергосберегающих технологий и материалов; возможность проектирования небольших встроенных и встроенно-пристроенных в жилые дома детсадов", - написал Парцхаладзе.Он отметил, что в стране существует проблема с недостаточным количеством мест в детских садах."Темпы жилищного строительства превышают развитие такой социальной инфраструктуры и нужно эту ситуацию выравнивать. Встроенные детсады – реальное решение такой проблемы, благодаря которому жители будут обеспечены необходимой социальной инфраструктурой, а города существенно уменьшат диспропорцию по сравнению с жилищным строительством. Они будут удобными как для родителей, так и для детей, ведь находиться совсем рядом", - отмети замминистра.Парцхаладзе добавил, что территории детских садов будут ограждены, а при проектировании будут учитываться нормы по шумоизоляции.Замминистра сообщил, что в домах можно будет проектировать помещения краткосрочного пребывания дошкольников (до четырех часов); встроенные дошкольные образовательные учреждения до 80 мест (две-четыре группы – ясли, ясли-сады, детские сады); встроенно-пристроенные дошкольные образовательные учреждения до 120 мест (до шести групп); пристроенные к глухим торцам зданий дошкольные учреждения до 160 мест (до восьми групп). https://www.facebook.com/lev.partskhaladze/posts/967196113434831 6 декабря 2017 года министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что в Украине на 100 мест в детских садах претендуют в среднем 113 детей, а до 2020 года правительство планирует создать 97,1 тыс. мест в детсадах.Премьер-министр Владимир Гройсман сказал 11 декабря, что правительство до 2020 года планирует ликвидировать очереди в учреждения дошкольного образования.2 января 2018 года в Минобразования сообщили, что в 2018 году в Украине создадут 34,9 тыс. дополнительных мест в детских садах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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