Голландских военных и дипломатов, которые прибыли в Украину для расследования катастрофы Boeing 777 на Донбассе, прослушивали в гостиничных номерах в Харькове, сообщила со ссылкой на источники нидерландская телепрограмма RTL Nieuws. 700 голландских экспертов работали в Украине с конца июля 2014 года по май 2015-го Фото: EPA По их данным, нидерландских следователей, военных и дипломатов прослушивали в гостиничных номерах в Харькове. Также на их гаджеты через Wi-Fi якобы пытались установить шпионское программное обеспечение.В материале подчеркивается, что наблюдение со стороны российских спецслужб было "более структурированным и обширным".Поскольку слежка велась в больших масштабах, все нидерландские сотрудники прошли инструктаж по защите себя и своей электроники. Все конфиденциальные обсуждения проводились только в посольстве Нидерландов в умышленно оборудованных комнатах. Разговоры за пределами этих помещений считались опасными.Возмущение действиями Украины уже выразили в оппозиционной нидерландской партии "Зеленые левые" и правящей "Демократы 66". При этом исследователя по вопросам терроризма из Лейденского университета Джелла ван Буурена не удивляют действия украинских спецслужб."В мире разведки не бывает друзей", – пояснил он.Миссия Нидерландов в составе 700 человек работала в Украине с конца июля 2014 года по май 2015-го.Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.26 сентября 2016 года объединенная следственная группа (JIT) сообщила, что рейс MH17 был сбит из российского комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ.24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Был восстановлен путь, по которому перевозили установку.Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в гибели пассажиров рейса MH17.Президент РФ Владимир Путин говорил, что российская сторона признает выводы JIT об авиакатастрофе MН17 только в случае своего участия в расследовании. Он пообещал, что в России к выводам JIT отнесутся "с уважением" и проанализируют их. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если зарубежные партнеры решили "спекулировать на теме авиакатастрофы МН17 для достижения своих политических целей, то это останется на их совести".12 июня парламент Нидерландов одобрил подписанное с Украиной соглашение, которое позволит облегчить преследование лиц, причастных к трагедии 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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