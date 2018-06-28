В Полтавской области из зала Миргородского районного суда сбежал отдельно опасный преступник Виталий Суржан,передает со ссылкой на .

Правоохранители предупреждают, что мужчина может быть вооружен, передает пресс-служба Нацполиции региона.

В области действует план-перехвата.

"Осужденный может передвигаться на автомобиле марки А6 серебристого цвета (кузов универсал) на номерах балтийской республики. При себе может иметь оружие", - отметили полицейские.

Местные СМИ пишут, что арестант около 12:20 выбежал из здания суда и сел в автомобиль, в котором его ждала сожительница, после этого они уехали в неизвестном направлении.

Беглеца обвиняют в бандитизме, разбое на территории Полтавской и Кировоградской областей, угоне автомобилей и незаконном обращении с оружием. Так, в ноября 2015 года организованная преступная группировка Суржан обокрала валютчика в городе Александрии Кировоградской области. Бандиты обстреляли авто бизнесмена из пистолета и автомата Калашникова, преступников задержали в мае 2016 года.

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