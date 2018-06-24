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Косы, косички и колоски на свадьбу

Коса и всегда пользуются невероятной популярностью, а все потому, что в таком плетении и волосы не мешают ни в какую погоду, и украсить их можно чем угодно. Да и вариаций косичек, кос и колосков сегодня невероятное множество.

Часто свидетельница просит заколоть пучок из косичек высоко на макушке, если с неглубоким вырезом, или наоборот – внизу. Длинные объемные серьги с такой прической смотрятся выигрышнее вдвойне.

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