Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах якобы пообещал главе Чечни
Рамзану Кадырову еще раз посетить республику. До этого телеканал
CNN сообщал, что футболист думал над уходом из национальной команды
из-за встреч с Кадыровым. Салах получил от Кадырова звание
почетного гражданина Чечни Фото: Рамзан Кадыров / "ВКонтакте"
Футболист якобы пообещал, что "обязательно" приедет на несколько
дней в республику.По словам Кадырова, Салах признавался, что ему
"очень понравилось" в Чечне. Глава региона охарактеризовал игрока
как "очень умного, простого и спокойного парня".10 июня
Кадыров вынудил Салаха нарушить режим восстановления
после травмы ради публичного выхода на стадион "Ахмат-Арена" в
Грозном.19 июня египетская сборная уступила российской и
потеряла шансы на выход в плей-офф мундиаля. 22 июня Кадыров
сообщил о присвоении игроку "Ливерпуля" звания почетного
гражданина Чечни.24 июня телеканал CNN
сообщил, что после публичных встреч с Кадыровым Салах
думает над уходом из сборной Египта. Руководитель
информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил опроверг
эту информацию.26 июня комитет по делам молодежи и спорта
парламента Египта начал расследование в связи с тремя
поражениями национальной команды на мундиале. Специально
созданная комиссия должна будет выяснить, почему сборная
базировалась в Грозном – городе, далеком от мест проведения
игр команды.
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