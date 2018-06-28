Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах якобы пообещал главе Чечни Рамзану Кадырову еще раз посетить республику. До этого телеканал CNN сообщал, что футболист думал над уходом из национальной команды из-за встреч с Кадыровым. Салах получил от Кадырова звание почетного гражданина Чечни Фото: Рамзан Кадыров / "ВКонтакте" Футболист якобы пообещал, что "обязательно" приедет на несколько дней в республику.По словам Кадырова, Салах признавался, что ему "очень понравилось" в Чечне. Глава региона охарактеризовал игрока как "очень умного, простого и спокойного парня".10 июня Кадыров вынудил Салаха нарушить режим восстановления после травмы ради публичного выхода на стадион "Ахмат-Арена" в Грозном.19 июня египетская сборная уступила российской и потеряла шансы на выход в плей-офф мундиаля. 22 июня Кадыров сообщил о присвоении игроку "Ливерпуля" звания почетного гражданина Чечни.24 июня телеканал CNN сообщил, что после публичных встреч с Кадыровым Салах думает над уходом из сборной Египта. Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил опроверг эту информацию.26 июня комитет по делам молодежи и спорта парламента Египта начал расследование в связи с тремя поражениями национальной команды на мундиале. Специально созданная комиссия должна будет выяснить, почему сборная базировалась в Грозном – городе, далеком от мест проведения игр команды. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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