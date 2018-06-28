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Организация по запрещению химического оружия получила право называть виновных в химатаках
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28.06.2018 01:39
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Ранее Организация по запрещению химического оружия могла только
констатировать, применялось химоружие или нет, но не имела права
указывать на тех, кто его использовал. Члены ОЗХО расширили права
организации Фото: EPA Ранее ОЗХО могла только констатировать,
применялось химоружие или нет, но не имела права указывать на тех,
кто его использовал.На специальной сессии государства-члены ОЗХО
проголосовали за предложеную Великобританией поправку – ее
поддержало 82 участника, 24 проголосовали против. Агентство
отметило, что расширение полномочий организации поддерживали страны
США и Евросоюза, а Россия, Сирия, Иран и их союзники выступали
против.Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сказал,
что возможность ОЗХО указывать на виновных "важна, если мы
хотим сдерживать использование этого мерзкого
оружия".Глава российской делегации в ОЗХО, министр промышленности и
торговли РФ Георгий Каламанов заявил, что тепер Организация похожа
на "Титаник, который протекает и начал тонуть". По его словам,
теперь многие страны задумались, как организация будет существовать
в будущем.Конвенция о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического оружия и его уничтожении была
принята в Париже 13 января 1993 года и вступила в силу 29 апреля
1997 года. К ней присоединились 192 государства.Последний
крупный случай с применением запрещенных
веществ произошел 7 апреля 2018 года в Думе. Всемирная
организация здравоохранения сообщала, что жертвами химатаки
стало 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые
шлемы", в Думе погибло 100 человек. Западные
страны обвинили в химатаке сирийское
правительство. 4 марта в британском Солсбери с симптомами
отравления госпитализировали бывшего российского разведчика Сергея
Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Россия эту информацию
отрицает.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в
себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.
От услуг посольства РФ Скрипаль отказалась. 17
мая Скрипаля в больнице допросили детективы. 18 мая стало
известно, что его выписали из больницы.5 июня в Скотланд-Ярде
заявили, что полиции удалось восстановить хронологию событий 4
марта.
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