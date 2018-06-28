Ранее Организация по запрещению химического оружия могла только констатировать, применялось химоружие или нет, но не имела права указывать на тех, кто его использовал. Члены ОЗХО расширили права организации Фото: EPA Ранее ОЗХО могла только констатировать, применялось химоружие или нет, но не имела права указывать на тех, кто его использовал.На специальной сессии государства-члены ОЗХО проголосовали за предложеную Великобританией поправку – ее поддержало 82 участника, 24 проголосовали против. Агентство отметило, что расширение полномочий организации поддерживали страны США и Евросоюза, а Россия, Сирия, Иран и их союзники выступали против.Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сказал, что возможность ОЗХО указывать на виновных "важна, если мы хотим сдерживать использование этого мерзкого оружия".Глава российской делегации в ОЗХО, министр промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов заявил, что тепер Организация похожа на "Титаник, который протекает и начал тонуть". По его словам, теперь многие страны задумались, как организация будет существовать в будущем.Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении была принята в Париже 13 января 1993 года и вступила в силу 29 апреля 1997 года. К ней присоединились 192 государства.Последний крупный случай с применением запрещенных веществ произошел 7 апреля 2018 года в Думе. Всемирная организация здравоохранения сообщала, что жертвами химатаки стало 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибло 100 человек. Западные страны обвинили в химатаке сирийское правительство. 4 марта в британском Солсбери с симптомами отравления госпитализировали бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Россия эту информацию отрицает.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. От услуг посольства РФ Скрипаль отказалась. 17 мая Скрипаля в больнице допросили детективы. 18 мая стало известно, что его выписали из больницы.5 июня в Скотланд-Ярде заявили, что полиции удалось восстановить хронологию событий 4 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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