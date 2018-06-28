По информации главы Нацполиции Украины Сергея Князева, сотрудника правоохранительных органов решили убить участники преступной группы, которых еще не задержали. В полиции утверждают, что самодельное взрывное устройство имело дистанционное управление Фото: npu.gov.ua "Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле судьбы этот работник не погиб", – сказал он.По словам Князева, полицейский обнаружил следы взрывного устройства с дистанционным управлением "за несколько минут до взрыва".Личности злоумышленников уже установлены, утверждают в полиции.Правоохранители отметили, что покушение на убийство полицейского – дело рук еще не арестованных участников преступной группировки, которая занималась разбойными нападениями на территории Киевской, Житомирской и Киевской областей. Их целью были деньги, ювелирные изделия и другие ценности.По версии ведомства, в мае во время одного из налетов часть участников группировки была задержана, а остальные решили отомстить полицейским. Они также угрожали им.Князев отметил, что взрывное устройство, которое было установлено на автомобиле полицейского, оказалось самодельным.В полиции отметили, что между злоумышленников есть сотрудники правоохранительных органов.Несколько членов группировки скрываются от полиции, в том числе, по ее данным, на территории РФ.По факту совершенного покушения на убийство работника правоохранительного органа открыто уголовное производство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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