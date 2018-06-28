В Одессе правоохранители разыскивают 11-летнюю Надежду Жукову. Сегодня, 27 июня, на Приморском бульваре она самовольно покинула экскурсионную группу, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Девушка ростом 150 см, среднего телосложения, волосы длинные русые. Была одета в желтую футболку и шорты синего цвета,передает со ссылкой на .

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Надежды Жуковой просят позвонить в Приморский отдел полиции в г. Одессе (048) 722-45-42 или по спецлинии "102".

В Одесской области объявили в розыск жительницу села Правда 16-летнюю Алину Задворную. 20 июня она вместе с 25-летним Вадимом Макогоном поехала поездом в направлении Одессы.

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