Голодомор в Украине в 1932-1933 годы признали геноцидом украинского народа уже 12 американских штатов, отметили в посольстве Украины в США. Геноцидом Голодомор признали ряд государств Фото: ЕРА "Губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию. На сегодня Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах", – говорится в твите. https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/1808678212508736 Геноцидом XX века Голодомор уже признали Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Португалия и Венгрия, а также 11 американских штатов.В 2015 году в Вашингтоне установили памятник жертвам Голодомора.7 декабря 2016 года Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.7 ноября 2017 года в Палате представителей Конгресса США эти же конгрессмены представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора в Украине. Годовщину отметят 26 ноября 2018 года.В начале июня 2018 года вПалате представителей Конгресса США представили резолюцию, в которой Голодомор 1932–1933 годов признается геноцидом украинского народа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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