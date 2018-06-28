Дания – последнее государство, которое пока не предоставило согласие на строительство нового российского газопровода. Депутат от "Единой России" Вячеслав Никонов считает, что Москва может "не платить за дно" Копенгагену. "Северный поток – 2" планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года Фото: EPA По словам парламентария, планы датских властей поймать строительство трубопровода "почти безвредны, так как обход датских вод продлит трубу только на 10–12 миль".Никонов считает, что небольшое подорожание проекта компенсируется отсутствием "платы за дно" Копенгагену.Также депутат назвал "датский демарш свидетельством резкого падения влияния в ЕС Германии и лично канцлера Ангелы Меркель, которая поддерживает "Северный поток – 2"."Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его наполовину финансирует российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.Дания – последнее государство, которое пока не предоставило согласие на прокладку российского газопровода. Германия, Финляндия и Швеция уже сделали это.26 июня премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта "Северный поток – 2" на общеевропейский уровень. До этого он пояснял, что для одобрения строительства нужно учесть экономические интересы Украины.Власти Украины, США, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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