Уникальный белый голубоглазый аллигатор Снежок исчез во время пожара в питомнике рептилий Animal Crossings в американской Флориде 22 июня. От огня погибли 43 крокодилы. Владельцы предполагают, что пожар инсценировали. чтобы похитить животное.

Снежок стоит около $ 100 тыс., Но продать его не получится. Экспертам во всем известно о 10 таких животных, передает со ссылкой на .

Аллигатор страдает лейкизм. Это генетическое заболевание, которое вызывает отсутствие всех видов пигментации. Этим отличается от альбинизма - когда организм не может производить только меланин. У больных лейкизмом животных глаза не становятся красными, а имеют легкий голубой оттенок.

Владельцами белого аллигатора и питомника Animal Crossings являются братья Робби и Стивен Кези. В 2011 они вели программу "Брать на трясине" на телеканале . Рассказывали о самом большом во Флориде заказник рептилий Glades Herp Farm. Через год Робби обвинили в незаконном ввозе редких змей. Мужчина попал в год в тюрьму. Программу и заказник закрыли. Затем Робби начал развивать Animal Crossings. Питомник предназначен не только для разведения, но и для тренировки животных.

Владелец использовал Снежка для выступлений перед школьниками. Объяснял им, что отличаться от других не страшно.

Пожар первым заметил сын Робби. Жена вызвала пожарных. Робби не смог открыть помещение, потому ручка была слишком горячей.

"Я просто упал на колени и начал плакать. Меня тошнило", - рассказал мужчина The New York Times.

Когда пожар потушили, между трупов животных не нашли Снежка. Злоумышленники попали в помещение, похитили аллигатора, разлили горючую смесь и устроили поджог, предполагают правоохранители. Таким образом пытались замести следы.

Специалистам известно о 10 таких аллигаторов. Человек, который держит Снежка, не сможет от него избавиться, объясняет Робби. Его могут просто убить, чтобы выпустить в дикую природу. Это тоже очень опасно.

"Очевидно, что их не волнуют животные, если они заживо сожгли остальные крокодилов", - говорят владельцы.

Робби и Стивен Кэзи обратились к 42 тысячи своих подписчиков в Facebook. Попросили распространить сообщение полиции о поиске преступников.

Во Флориде через поле для гольфа аллигатор ньос во рту огромную рыбу. Игроки в гольф замерли от увиденного и следили, как он побрел к пруду. Зрители сняли это на видео.

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