На выпускные вечера в селах Бондуровка и Стратиевка Винницкой области еду заказывали в одном кафе, отметили в Госпродпотребслужбе. Состояние отравившихся на выпускных вечерах в Винницкой области средней степени тяжести Фото: pixabay.com Всего в празднованиях участвовали 68 человек в Бондуровке и 85 – в Стратиевке. С признаками острой кишечной инфекции в больнице находятся 62 человека, из которыз 23 – дети "Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз "острый гастроэнтероколит". Течение заболевания у всех больных средней степени тяжести", – говорится в сообщении.На оба празднования еду заказывали в кафе села Вербка."Блюда доставлялись к местам проведения мероприятий частным транспортом владельца кафе, без холодильного оборудования. Работники кафе были допущены к работе без медицинского осмотра в полном объеме. Технологического, холодового инвентаря недостаточно, помещения требуют ремонта. Исследования питьевой воды, на которой готовились блюда, отсутствуют. Бактериологические лабораторные исследования материала отобранного у больных, работников кафе "Вербка", проб готовых блюд, питьевой воды и смывов с объектов внутренней среды кафе "Вербка" продолжаются", – отметили в службе.Владелица кафе и директор Стратиевского учебно-воспитательного комплекса привлечены к административной ответстенности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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