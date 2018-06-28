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После выпускных вечеров 62 жителя двух сел Винницкой области госпитализированы с острой кишечной инфекцией
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28.06.2018 02:18
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На выпускные вечера в селах Бондуровка и Стратиевка Винницкой
области еду заказывали в одном кафе, отметили в
Госпродпотребслужбе. Состояние отравившихся на выпускных вечерах в
Винницкой области средней степени тяжести Фото: pixabay.com
Всего в празднованиях участвовали 68 человек в Бондуровке и
85 – в Стратиевке. С признаками острой кишечной инфекции в
больнице находятся 62 человека, из которыз 23 –
дети "Всем госпитализированным установлен предварительный
диагноз "острый гастроэнтероколит". Течение заболевания у всех
больных средней степени тяжести", – говорится в сообщении.На
оба празднования еду заказывали в кафе села Вербка."Блюда
доставлялись к местам проведения мероприятий частным транспортом
владельца кафе, без холодильного оборудования. Работники кафе были
допущены к работе без медицинского осмотра в полном объеме.
Технологического, холодового инвентаря недостаточно, помещения
требуют ремонта. Исследования питьевой воды, на которой готовились
блюда, отсутствуют. Бактериологические лабораторные исследования
материала отобранного у больных, работников кафе "Вербка", проб
готовых блюд, питьевой воды и смывов с объектов внутренней среды
кафе "Вербка" продолжаются", – отметили в службе.Владелица
кафе и директор Стратиевского учебно-воспитательного комплекса
привлечены к административной ответстенности.
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