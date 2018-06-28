15-летняя Марта Костюк стала единственной украинском, которая прошла два круга отбора и пробилась в финальный поединке квалификационного турнира на Уимблдоне-2018, передает корреспондент .

Наша соотечественница, посеянная под 23-м номером, во втором круге отбора встретилась с американкой Кристи Ан.

В середине первого сета Костюк удалось сделать брейк, но тут она уступила на своей подаче. В конце партии теннисистки обменялись выигранными геймами на чужих подачах, а на тай0 = -брейк удачливее оказалась американка — 6:7 (1).

В следующем сете украинка уже защитила все свои подачи, что принесло ей победу 6:3. В решающей партии шла долгая борьба с большим количеством брейков. Все же победительницей вышла Костюк — 9:7.

Примечательно, что за 2:00 и 43 минуты, которые длился матч, киевлянка имела тотальное преимущество по подач навылет — 19:1, но допустила 13 двойных ошибок.

Добавим также, в финале квалификации украинку ждет матч против третьей сеяной, 21-летней Сары Соррибес Тормо из Испании (WTA 103).

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