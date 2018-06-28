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Спикера Белого дома будет охранять Секретная служба США из-за инцидента в ресторане – СМИ
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28.06.2018 02:25
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Защиту Секретной службы США пресс-секретарь Белого дома Сара
Сандерс должна была получить 27 июня, сообщил канал CNN. СМИ
сообщили, что Снадерс будет защищать Секретная служба Фото: EPA
Защиту Сандерс должна была получить 27 июня. В то же время
неизвестно, как долго ее будут охранять.Сандерс комментировать
информацию отказалась.23 июня Сандерс рассказала в Twitter,
что владелица Red Hen попросила ее покинуть заведение, потому
что она работает на президента США Дональда Трампа. "Я вежливо
ушла", – отметила спикер Белого дома.Собственница ресторана
Стефани Вилкинсон пояснила, что выдворила пресс-секретаря по
просьбе персонала. В Лексингтоне большинство населения не
поддержало Трампа на выборах.Американский президент 25 июня,
комментируя ситуацию, заявил, что "когда ресторан грязный
снаружи, он грязный и внутри".
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