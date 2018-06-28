Защиту Секретной службы США пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс должна была получить 27 июня, сообщил канал CNN. СМИ сообщили, что Снадерс будет защищать Секретная служба Фото: EPA Защиту Сандерс должна была получить 27 июня. В то же время неизвестно, как долго ее будут охранять.Сандерс комментировать информацию отказалась.23 июня Сандерс рассказала в Twitter, что владелица Red Hen попросила ее покинуть заведение, потому что она работает на президента США Дональда Трампа. "Я вежливо ушла", – отметила спикер Белого дома.Собственница ресторана Стефани Вилкинсон пояснила, что выдворила пресс-секретаря по просьбе персонала. В Лексингтоне большинство населения не поддержало Трампа на выборах.Американский президент 25 июня, комментируя ситуацию, заявил, что "когда ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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