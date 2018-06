Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключает, что встреча американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным "может быть содержательной". Болтон отметил, что с момента последней встречи Трампа и Путина прошло много времени Фото: EPA Он отметил, что с момента последней встречи лидеров прошло много времени. В то же время Болтон не исключает, что саммит "может быть содержательным".Советник добавил, что по мнению Трампа, его встреча с Путиным будет полезна для "США, России и только мира", несмотря на критику. 7 июля 2017 года Трамп и Путин встретились впервые, это произошло на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались 2 часа 20 минут вместо запланированных 35 минут. Тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что между президентами была "позитивная химия". Результатом переговоров стало, в частности, согласование режима прекращения огня на юго-западе Сирии, а также договоренность создать постоянный канал общения по вопросам урегулирования конфликта в Украине.5 ноября 2017 года Трамп заявлял, что ожидает встречи с Путиным в рамках своего турне по странам Азии, но 10 ноября спикер администрации президента США Сара Сандерс сообщила, что встречи не будет, так как произошла нестыковка в расписании.10 ноября лидеры США и России встретились и кратко пообщались на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Они стояли рядом во время церемонии фотографирования в национальных костюмах. Когда Трамп подошел, главы государств обменялись рукопожатиями и несколькими фразами.1 июня источники The Wall Street Journal сообщили, что в Белом доме готовят встречу Трампа с Путиным, однако президент США сосредоточен на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.7 июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Европейском союзе сообщило, что Путин во время визита в Австрию просил канцлера страны Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с Трампом.15 июня Трамп заявлял, что может встретиться с Путиным в июле, но даты и места встречи не называл. Газета The Washington Post сообщала, что встреча может пройти во время саммита НАТО.21 июня британское издание The Times сообщало, что встреча Трампа с Путиным может пройти в Вене до саммита НАТО (11–12 июля) и визита Трампа в Великобританию (13 июля) или после. По мнению собеседников издания, встреча перед саммитом могла бы вызвать "смятение и тревогу" и стала бы "очень негативным" событием.Австрийская пресса предполагала, что саммит США – Россия пройдет в Вене 15 июля.26 июня Politico со ссылкой на источник сообщило, что столица Финляндии рассматривается в качестве возможного места встречи Путина и Трампа. В канцелярии финского президента Саули Нийнисте заявили, что Финляндия готова предложить свои услуги по проведению на ее территории встречи американского и российского лидеров.27 июня Болтон встретился с Путиным, они договорились о месте и дате переговоров российского лидера с Трампом. Помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что эту информацию сообщат 28 июня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



