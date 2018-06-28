|В США запустили беспилотные микроавтобусы
|28.06.2018 02:38
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На дороги американского Детройта выехали беспилотные электрические микроавтобусы.
Пять автономных шаттлов May Mobility будут развозить сотрудников компании Quicken Loans между офисами, автостоянками и другими пунктами назначения. Длина маршрута автобусов составляет около 2-х километров,передает со ссылкой на .
Первое время шаттлы будут ездить под присмотром представителя фирмы, находиться в салоне и принимать на себя управление в случае возникновения экстренных ситуаций.
До конца этого года компания планирует расширить область своей работы на другие районы города Детройт, а уже в следующем - выйти за пределы штата Мичиган.
Беспилотные транспортные средства появятся в мегаполисах 2021 года. Таковы результаты исследования PwC. Оно посвящено развитию искусственного интеллекта.