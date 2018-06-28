Киевское “Динамо” провело первый контрольный спарринг, готовясь к старту нового сезона. На учебно-тренировочной базе в Конча-Заспе “бело-синие” встретились с “Колос” с Коваливки, который занял пятое место в Первой лиге по итогам прошлого сезона, передает корреспондент .

На 8 минуте после дальнего попытки Коваливке киевлян выручил сейвом Георгий Бущан. Однако в середине тайма вратарь оказался бессильным перед атакой гостей. Обрезка в центре поля защитника Папа Гуйе обернулась в контрвыпад, который точным ударом под перекладину завершил Юрий Соломко.

В начале следующей половины новичок “бело-синих” Че Че забросил мяч за спины защитников “Колоса”, но Назарий Русину не хватило сантиметров для взятия ворот.

После перерыва подопечные Хацкевича доминировали на поле, что привело к двум забитых голов. Сначала отличился Дмитрий Хлёбас, а затем ударом с левой ноги за пределами штрафной мяч в сетку ворот направил бразильский новичок клуба Че Че — 2:1.

Вашему вниманию стартовый состав “Динамо”: Бущан, Алибеков, Гуйе, спокойный, Калитвинцев, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Леднев, Шапаренко, Дегтярев.

Состав “Динамо” на второй тайм: Рудько, Миколенко, Попов, Цитаишвили, Михайличенко, Андриевский, Че Че, Хльобас, Белоног, Шепелев, Русин.

Заметим, что следующая игра “Динамо” пройдет на сборе в Австрии с “Карабахом” 4 июля.

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