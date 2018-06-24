|За сутки в Японии после землетрясения произошло 26 афтершоков
|24.06.2018 15:43
|
В Японии дальше неспокойно: произошло 26 афтершоков.Представители главного метеорологического управления Японии проинформировали общественность о повторных подземных толчках за сутки после разрушительного землетрясения в Осаке.
Специалисты считают, что повторение толчков стоит ожидать в течение недели.Напомним, что в результате произошедшего сеймособытия в префектуре Осака погибли люди - четыре человека. В числе пострадавших еще 360 человек.
Поделитесь статьей с друзьями